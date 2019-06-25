مال وأعمال

فيينا - «كونا»: اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي 34ر1 دولار ليصل إلى 65?29 دولاراً للبرميل مقابل 63?95 دولاراً يوم الخميس الماضي.

وقالت في نشرة وكالة «انباء» أوبك أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر مايو الماضي سجل 69?97 دولاراً للبرميل مقابل 70?78 دولاراً في ابريل الأمر الذي يشير إلى أن سعر السلة بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 62?11 دولاراً للبرميل .

وأشارت نشرة وكالة انباء «أوبك» إلى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 52?43 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا بينها خام «صحارى» الجزائري والايراني الثقيل و«البصارة» العراقي وخام التصدير الكويتي وخام «السدر» الليبي وخام «بوني» النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و«جيراسول» الانغولي و«اورينت» الاكوادوري وزافيروغينيا الاستوائية ورابي الخفيف «الغابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.

يذكر ان اتفاقا مبرما بين وزراء نفط «أوبك» ومنتجين مستقلين يقضي بان تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو. كما يقضي بأن تقلص الدول الـ 11 من خارج «أوبك» مستويات انتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل منها.

