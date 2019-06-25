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قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية برعاية منتخب الكويت الوطني للرماية المشارك في بطولة كأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الدولية المفتوحة للرماية بايطاليا في دورتها الخامسة، حيث استقبلت الخطوط الجوية الكويتية أبطال المنتخب العائدين من جمهورية ايطاليا، وتم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية لهم فور وصولهم إلى أرض الوطن من خلال مبنى الركاب رقم 4 المخصص للخطوط الجوية الكويتية.

وقد حقق ابطال المنتخب الوطني مداليتين ذهبيتين ومداليتين فضيتين ومدالية برونزية وذلك ضمن مشاركة أكثر من 420 متسابقاً دولياً.

وفي هذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تكون راعياً لمنتخب الكويت الوطني للرماية خاصة بعد مشاركته بالبطولة الدولية المفتوحة للرماية بايطاليا في دورتها الخامسة والتي تحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولما تتميز به تلك البطولة من منافسة قوية بين رماة من أبطال ورياضيين محترفين قدموا من مختلف قارات العالم والتي أصبحت محطة رئيسة في بطولات الرماية الدولية».

وأضاف العنزي: «ان هذه الرعايات تأتي ضمن سياسة الخطوط الجوية الكويتية للمسؤولية الاجتماعية لرعاية أي أنشطة جادة وهادفة تحمل اسم وطننا الحبيب عالياً ولحرص الشركة على المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة لجميع شرائح المجتمع ومنها دعم وتشجيع الرياضة والشباب وايماناً منها بتشجيع ورعاية أبناء الكويت من الرياضيين ليمثلوا اسم الكويت في المحافل الدولية وليس بغريب عليهم حصدهم المراكز الاولى وسط المنافسات الدولية القوية، حيث ان «الكويتية» تفخر وتثق في امكانياتهم في تحقيق البطولات والمراكز الاولى».

وأعرب العنزي عن خالص امانيه بالتوفيق والسداد لابطال منتخب الكويت الوطني للرماية ولجميع الرياضيين في تحقيقهم نتائج متميزة في البطولات القادمة وخاصة في اولومبياد طوكيو 2020 القادمة.

من جانبه، تقدم رئيس اتحادي الرماية الكويتي والعربي دعيج العتيبي بجزيل الشكر ووافر الامتنان للخطوط الجوية الكويتية وعلى رأسها رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم، والرئيس التنفيذي م. كامل العوضي على اهتمامهم برعاية ودعم منتخب الكويت الوطني للرماية، متمنياً مواصلة الخطوط الجوية الكويتية بدعم المنتخب في البطولات القادمة.

وعبر العتيبي عن سعادته البالغة بالمشاركة الناجحة للفريق الكويتي وسط مشاركة دولية كبيرة ومستوى تنافسي عالٍ وقوي، مشيراً إلى أن البطولة تعد مهمة جداً كونها تحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، كما أنها تعتبر فترة اعداد جيدة ومهمة للتأهيل والاستعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 القادمة، مشيداً في الوقت ذاته بما قدمه ابطال منتخب الكويت الوطني المشاركين من نتائج مبهرة ومتميزة.

كما أهدى العتيبي النتائج التي حققها رماة المنتخب الوطني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي.

