علم ومعرفة

دراسة وافية عن جماعات الإسلام السياسي التي تقف وراء أحداث العنف والإرهاب في جميع أنحاء العالم بداية من ظهور الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية.

مروراً بجماعة الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش وغيرها من حركات الجهاد والجماعات التكفيرية التي استخدمت الدين كوسيلة للسيطرة وخداع الناس للوصول إلى السلطة والمال والتضليل الديني و«الحكم باسم الدين» لتبرير أعمالهم .. يقدمها الكاتب والمفكر د.طارق حجي في كتابه الجديد «الطاعون.. قراءة في فكر الإرهاب المتأسلم» والذي صدر بالقاهرة مؤخراً ضمن سلسلة إصدارات «كتاب اليوم « عن دار أخبار اليوم الصحافية

يتناول الكتاب تاريخ الحركة الوهابية منذ نشأتها وهي حركة إحياء المتزمتين التي أطلقها محمد بن عبد الوهاب من «نجد» والتي تمركزت ووصلت إلى وسط المملكة العربية السعودية والتي تأثرت بمدارس ومذاهب فكرية كان للإسلام نصيبه من المتشددين والمتعصبين على مر العصور حتى وقتنا الحاضر وتفاصيل الصراع بينها وبين آل سعود في شبه الجزيرة العربية .

وظهور جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي تأسست عام 1928 واعتناقها لأفكار حسن البنا وسيد قطب ومراحل تطويرها بالإضافة إلى بنيتها الهيكلية وأيديولوجيتها لاستعادة «الخلافة الإسلامية» وظهور التعصب الديني .. ويقول «حجي» منذ القرن الأول للتقويم الإسلامي عرف الإسلام الطوائف المتطرفة التي طالبت بالالتزام الأعمى بقراءتها الجامدة لنصوص العقيدة جنب إلى جنب مع الاتجاه السائد للإسلام المعتدل والذي يتجنب أتباعه العنف والتطرف ولا يعتنقون عقد احتكار الحقيقة .

ويشير د. حجي في كتابه إلى أن هذه الظاهرة بدأت بظهور الخوارج «الأكراد» في 660م وهو منتصف القرن الأول من الإسلام وقد عظموا التفسير الحرفي والصارم للكتاب المقدس ومارسوا نسخه من الخطاب تكفر من لا يتبعهم أو يتبنى أفكارهم.. كانت هذه أول طائفة وكان من أوائل هؤلاء القادة حمدان بن قرمط مؤسس طائفة إسلامية متطرفة أنشئت في شرق الجزيرة العربية قرب نهاية القرن التاسع الميلادي الذي أخفى الحجر الأسود في الكعبة أقدس مزار للإسلام..

والأخير هو أسامة بن لادن الذي اختبأ في كهوف وزيرستان إلى عام 2011 وبين هذا وذاك سيد قطب الذي جاء مع نظريته التي ستظل جدارا يفصل المسلمين عن بقية البشرية دون أي أمل في التقدم حتى يتم هدمه .

ويحتوى الكتاب على العديد من الفصول الهامة منها: الإسلام هو من يشكل العقل.. الظاهرة ظهور التعصب الإسلامي.. عرقلة التقدم والحداثة.. وهم الأحزاب الدينية.. الهوية المصرية أمام الهوية الإسلامية.. الاستيلاء على السلطة.. كما يقدم المؤلف روشتة لعلاج العديد من المشاكل التي تواجهها المجتمعات العربية والإسلامية والتي يختتم بها الكتاب .

ويقول علاء عبد الهادي رئيس تحرير «كتاب اليوم» في مقدمة الكتاب بمجرد أن تكتب اسمه في محرك البحث في الإنترنت سوف تفاجأ بفيض من المعلومات بعضها عن حياته العلمية والعملية وأغلبها عن عطائه الفكري وسوف تكتشف أن حياته العملية- ربما- كانت بعيدة كل البعد عن الجانب الذي وهب حياته له.. د.طارق حجي كاتب صاحب مشروع فكرى واضح لا لبس فيه يسعى إلى إيصاله بجميع الوسائل والسبل فهو مفكر ليبرالي تركز كتاباته على نشر قيم الحداثة، والديمقراطية، والتسامح وتعزيز حقوق المرأة باعتبارها أفكارًا عالمية والسبيل إلى تقدم المنطقة وشعوبها ونشر أفكاره هذه في ما يزيد على 30كتاباً بعدة لغات العربية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية.. وكلها تتعلق بقضايا الشرق الأوسط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

ويضيف «عبدالهادي» في مقدمته للكتاب: «ورغم تحفظي الشخصي على بعض ما ذهب إليه الدكتور طارق حجي في كتابه إلا أنه يحسب له أنه رمى سهمه ليحرك المياه الراكدة فيما يسمى بتطوير الخطاب الديني.. الذي نتحدث عنه ليل نهار ولا نجد شيئا ملموسا نبدأ به أو ننطلق منه .. الرجل يتبع منهجًا علميًا مختلفًا نسبيًا عن بعض ممن خاضوا في هذه المحاولات فهو في هذا الكتاب يتقصى أصل الداء.. من أين أتى وكيف غزا الجسم واستعمره حتى اعتل ومرض.. نصف العلاج هو تحديد الداء وتشخيصه.. وهو في هذا الكتاب الجريء الصادم في بعض أجزائه، يتتبع ما يراه أصل تفشى الطاعون في عالمنا الإسلامي.. وهو يرى أننا إذا أردنا العلاج فعلينا تتبع أصل السلسلة وقطعها ومواجهتها، بشيء من الصراحة وإلا سنبقى إلى الأبد نرى الداء ونتغافل عن عمد عن الدواء الناجع الذي يراه لا بديل عنه .

يبقي أن نشير إلى أن هذا الكتاب «الطاعون.. قراءة في فكر الإرهاب المتأسلم» للدكتور طارق حجي قد صدرت طبعته الأولى بالانكليزية وصدرت طبعته العربية أخيراً- وكما ذكرنا- عن سلسلة كتاب اليوم وقام بترجمته د.سحر شوشان.

