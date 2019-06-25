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عن دار نهضة مصر صدر حديثا بالقاهرة رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، للكاتبة والروائية ريم بسيوني.. تتكون الرواية من ثلاثة أجزاء، تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر، وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة، ويقوم السرد في الرواية عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها، في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

وتستعرض الرواية آثار الحكم المملوكي، الذي لازال حتى يومنا هذا، وتختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال، فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين، ومن جانب لا يمل المصريون عن ذكر انتصاراتهم على التتار والصليبيين، وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون، إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي، ولذا يبقى مسجد السلطان حسن وقصة بنائه وحضوره في تاريخ تلك المرحلة رابطا هاما عبر الأجزاء الثلاثة للرواية وتم اختياره لكونه أهم مسجد في تاريخ المسلمين، من حيث المعمار والمساحة والحجم وكلفة البناء إلى عصرنا الحالي.

