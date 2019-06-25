علم ومعرفة

الخيال له دور مهم في العديد من جوانب الحياة الإنسانية.. فهو يمارس دورًا حاسمًا في الأدب والفن التشكيلي، وفي السينما والمسرح، وفي التربية والتعليم، وفي الصحة والمرض، ولدى الكبار والصغار، والذكور والإناث، كما أدى الخيال دورًا مهمًا في الاختراعات العلمية لدى الإنسان عبر التاريخ هذا ما قدمه د.شاكر عبد الحميد في كتابه الجديد «الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي» الذي صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر والتوزيع بالقاهرة. يستعرض الكتاب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالخيال، كما يستعرض أهم المظاهر السلوكية المرتبطة بالخيال عند الأطفال، وناقش د.شاكر عبد الحميد أهم الإسهامات الفلسفية التي قدمها مشاهير الفلاسفة في هذا المجال، في محاول لاستكشاف الأبعاد الأساسية للخيال في الأدب وقصص الخيال العلمي، ثم سعى إلى أن يستكشف جذور الخيال وتجلياته في الفن التشكيلي والمسرح والسينما وغيرها.

واختُتم الكتاب بمحاولة من المؤلف لطرح أفكار جديدة حول التربية عن طريق الخيال، مؤكدًا من خلالها ضرورة وضع البعد الخيالي في الاعتبار عند التخطيط للبرامج التربوية، وعند تنفيذها .. ويقول عبدالحميد في سطور كتابه قد يتمتع صاحب العقل التقليدي بالموسوعية من حيث سعة الاطلاع وموسوعية المعلومات التي يعرفها وقد يتسم صاحبه أيضا بالمنطقية في التفكير والعرض المنظم للأفكار والذكاء المرتفع وقد يحصل صاحبه على أعلى الدرجات في الامتحانات التحصيلية فيوصف بالتفوق والنبوغ.

