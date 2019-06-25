آخر النهار

تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن انطلاق مهرجان الموسيقى الدولي22 والذي تخلله تكريم الموسيقار القدير أنور عبدالله وذلك على مسرح عبدالحسين عبدالرضا وشارك عدد من الشخصيات والفنانين بحضور الأمين العام للمجلس الوطني بالإنابة كامل العبدالجليل والأمين المساعد لقطاع الشؤون المالية الإدارية د. تهاني العدواني، ووكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح وعدد من رفقاء درب الفنان أنور عبدالله، أبرزهم الفنان عبدالعزيز المفرج شادي الخليج، الاعلامي محمد السنعوسي، الشاعر عبداللطيف البناي، الشاعر بدر بورسلي وآخرون قدمت الحفل الإعلامية القديرة أمل عبدالله التي رحبت بالحضور وتطرقت الى الشخصية المكرمة وتاريخه في الوسط الغنائي والاعمال الغنائية التي قدمها خلال مسيرته عبر تلحينها واداها عدد كبير من نجوم ومطربي الخليج والوطن العربي.

وبعد ذلك ألقى د. بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون ورئيس مهرجان الموسيقى الدولي 22 كلمة قال فيها: تعتبر الموسيقى أكثر الفنون قدرة على توحيد البشر حول قيم الجمال والقادرة على صهر جميع أنواع الاختلافات العرقية والدينية وغيرها لتحقق قيم التسامح والتعايش الإنساني فالأنغام والإيقاعات هي لغة القلوب والشعوب المشتركة، التي تقرّب المسافات، وتذيب الحواجز، وتخلق فرصة للتجاور والتحاور والتسامح. وإيمانا بدور الموسيقى، ويأتي مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت رسالة سلام إلى مختلف أنحاء العالم. وأضاف قائلا: لقد حرصنا في هذه الدورة من عمر المهرجان على اختيار شخصية موسيقية كويتية كان لها الدور الريادي في تطور الأغنية الكويتية في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي هو الملحن القدير أنور عبدالله وان تكريمه هو تكريم للأغنية الكويتية بمفرداتها الموسيقية العذبة والتي تخطت حدود الإقليم ليسطع نجمها حتى المغرب العربي وقد ارتبط اسم أنور عبدالله بأسماء كبار الفنانين عبد الكريم عبدالقادر محمد عبده عبدالله الرويشد وغيرهم الكثير ممن تغنى بألحانه التي ستبقى على مر الاجيال في ذاكرة الفن والنغم.

ويأتي مهرجان الموسيقى الدولي كملتقى لسفراء العالم، في أوركسترا للسلام والمحبة بلغة الفن السامية، ويتوازى إطلاق الأنغام المعتقة مع معرض ذاكرة الصوت للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور، لتتجسد الحالة التاريخية فيه بجانبيها المعنوي والملموس على مدار مدة المهرجان وأحب أن أؤكد على أن مهرجان الموسيقى الدولي ليس لقاء عاديا إنما هو جسر للربط بين الماضي بجماله والحاضر بكل متغيراته، هذه التظاهرة الفنية هي بمثابة الرسالة التنويرية لدولة الكويت ، التي تترسخ خطاها دورة بعد أخرى.

كما قال : هذه الدورة تحمل قدرا كبيرا من التنوع والإبهار، وأنا على يقين أن المهرجان هذا العام سيخطف الأنظار وسيجذب الأضواء، بسبب المجهود الكبير في التحضير، ورغبة الجميع في إقامة حدث فني يحمل كل مواصفات الرقي والنجاح وفي الختام أسجل شكري وتقديري لجهود القائمين على هذا المهرجان وعلى رأسهم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري على دعمه الدائم ورعايته لهذه التظاهرة الفنية والشكر موصول لزملائي وزميلاتي في المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب على جهودهم ولكم انتم جمهورنا الكريم على حضوركم ومشاركتكم.

بعدها اعتلى كل من كامل العبدالجليل ود. بدر الدويش والشيخ فهد المبارك خشبة المسرح وتبادلوا التكريم مع الملحن أنور عبدالله بحضور الإعلامي محمد السنعوسي الذي ارتجل كلمة قال فيها: ما أجمل هذه المناسبات التي هي نابعة من القلب وبإخلاص لمن يستحق الإخلاص في هذا البلد الجميل، نحن نحتاج إلى كثير جداً لنتذكر من لهم دور فعال في مجالات متعددة مختلفة كي يكرموا في حياتهم، لأننا لا نريد التكريم لشخص توفى وتذكرناه، فما أجمل أن يشجع الإنسان في حياته في التكريم. والمكرم الليلة هو شخص أعرفه منذ سنوات طويلة جداً وأعرف أنه فنان كالشجرة المثمرة ومثقف في فنون الموسيقى والتراث والألحان الشعبية، وهذا ما يعطي حلاوة ونغماً جميلاً لألحانه المتنوعة والكثيرة، شكراً لمن أقام هذه المناسبة لسنوات عديدة.

وبعدها كان الحضور على موعد مع المايسترو د. أحمد الحمدان عبر معزوفة موسيقى أماني للفرقة الموسيقية تبعتها وصلة غنائية للفنان محمد البلوشي قدم فيها على الدنيا السلام وقال مطربنا وغنى كما شارك الفنان فواز المرزوق بأداء يا نور عيني وغيب وأنا اغيب أما الفنان عادل الماس فقد أمتع الجمهور بأغنية الصوت الجريح التي قدمها بمصاحبة عزف الموسيقار أنور عبدالله وجاء ختام الحفل مع الموهبة الواعدة الفنانة دلال التي تغنت بأغنية أحبك موت ويجي منك أكثر ووش ذكرك. ويقيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مهرجان الموسيقى الدولي في يونيو من كل عام تزامنا مع الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي بغية إبراز التراث الموسيقي الكويتي والمحافظة عليه في ذاكرة الجيل الجديد.

لقطات من الحفل

تميز الحفل بالمستوى العالي من التنظيم، لولا بعض الأخطاء بالصوت، خلال عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالفنان المكرم أنور عبدالله.

أدارت الحفل الإعلامية القدير أمل عبدالله وتميزت بلياقتها وعفويتها وحضورها الإعلامي.

أضاف الإعلامي القدير محمد السنعوسي أبعاداً إضافية في كلمته التي ارتجلها.

شارك في حضور الحفل عدد بارز من الفنانين ومنهم شادي الخليج وعبداللطيف البناي وبدر بورسلي ومجموعة بارزة من الفنانين الشباب.

الفنانة دلال تمثل الاكتشاف الجديد بالنسبة للموسيقار أنور عبدالله وقد قدمت أغنيات أحبك موت ويجي منك أكثر ووش ذكرك.

باقتدار عال أدار الموسيقار د. أحمد الحمدان الفرقة الموسيقية التي تألقت وتفاعلت باحترافية عالية في تقديم موسيقات أغاني الحفل.

قدم المايسترو د. أحمد حمدان معزوفة غنائية بعنوان أماني كهدية للموسيقار أنور عبدالله.

تفاعل الجمهور مع أغاني الحفل ونجومه.

قام التلفزيون بنقل مباشر لوقائع الحفل وهكذا الأمر بالنسبة لعدد من القنوات الإذاعية.

