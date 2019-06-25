آخر النهار

في محاولة لتناول تأثير الأغنية الكويتية وتسليط الضوء على الفلكلور الشعبي أقامت الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور يوم الأحد معرضها الفني «ذاكرة الأصوات» متضمنا لوحات زيتية متميزة لفنانين بارزين. وفي حين يعد الفنانين مصابيح الوطن ينيرون مدارك الثقافة في عقولنا بأنغامهم وأشعارهم وألوانهم يأتي دور الفنان التشكيلي مجسدا بألوانه وريشته هذا الإبداع وهو ما طرحته العصفور في المعرض المقام على هامش افتتاح مهرجان الموسيقى الدولي الـ 22 في مسرح عبدالحسين عبدالرضا.وقالت العصفور لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن معرضها يضم 33 لوحة تشكيلية بالألوان الزيتية لمجموعة من أبرز الفنانين والفنانات والملحنين وكتاب الأغنية الكويتيين الذين أسهموا في تعريف جزء مهم من صورة الكويت قبل وبعد استقلالها.وذكرت أن المعرض التشكيلي يضم لوحات لكوكبة من النجوم استحقوا التوثيق للتاريخ وإعادة تعريف الأجيال الجديدة بأعمالهم ومنهم عوض دوخي وغنام الديكان وعائشة المرطة وغريد الشاطئ وعبداللطيف البناي وفائق عبدالجليل وغيرهم. وأضافت أن تلك الأسماء أثرت في الساحة الكويتية والخليجية ودخلت المحيط العربي بشكل فاعل ومؤثر بواسطة الكلمات الكويتية وألحانها لافتة إلى أن الأغنية الكويتية لا تزال تشق طريقها بدافع من حيويتها. وذكرت أن الفلكلور الشعبي مرآة حياة الشعوب وتوثيق لطبيعة الحياة ونمط العيش والعادات والتقاليد مؤكدة أن الأغنية الكويتية كانت ذائعة الصيت في الخليج والوطن العربي وحققت ازدهارا استقطب نجوم الغناء العربي فغنوا أغنيات خاصة للكويت كأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهما. وأفادت أن للكويت تراثاً زاخراً تم توثيقه بأغنيات لامست الأحاسيس وعبرت عنها سواء بالفرح أو الحزن أو الخوف فقلما تمر مناسبة إلا وهناك أغنية تحاكيها كالعرضات الحربية والنهمات البحرية التي عبرت عن ما يلاقيه البحار من مشاق في سبيل لقمة العيش عدا عن المناسبات التي تميز المجتمع الكويتي كزفة المعرس وجلوة العروس.

