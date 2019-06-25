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بعد حوالي الأسبوع من طرحها، تخطت أغنية (حنين) للنجمة نيللي مقدسي المليون مشاهدة على قناتها الرسمية على الـ Youtube، وهي الأغنية التي اختارتها نيللي من أرشيف الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، من ألحان الموسيقار بليغ حمدي وكلمات محمد عبدالوهاب. كما وتصدرت الأغنية والكليب الذي سبق صورته في بيروت مع المخرج بشير لاغوسيس، تصدر الترند في مصر، حيث يتفاعل المصريون بشكل ملفت مع خطوة تجديد نيللي للأغنية، كما فعل أيضاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم بشكل مميز مع العمل من خلال تعليقاتهم وردود فعلهم المختلفة. يذكر أنّ نيللي بدأت التحضيرات لأكثر من مشروع تعلن عنها لاحقاً.

