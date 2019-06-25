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قالت الفنانة شهد الياسين، انها تعتبر عام 2019 عاماً استثنائياً على الصعيدين الشخصي والعملي، وأن العمل أمام النجم القدير داود حسين يمثل حالة عالية من المتعة، كما عبرت الياسين في تصريح خاص لـ «النهار» عن سعادتها الغامرة، للنجاح الذي حصدته أعمالها الفنية خلال الموسم الرمضاني الماضي، الذي وصفته بأنه يؤسس لمرحلة جديدة على صعيد التنوع في الاختيارات الفنية التي قدمتها.

وتستطرد الفنانة شهد الياسين:

- خلال الموسم الرمضاني الاخير، قدمت لي مجموعة من الأعمال من بينها مسلسل «موضي قطعة من ذهب» مع المخرج منير الزعبي والنجم القدير داود حسين، والذي يمثل العمل معه، حالة عالية من المتعة، فهو إنسان أكثر من رائع وفنان مبدع حقيقي، ويحول موقع التصوير الى حالة من الفرح والاستمتاع.. وسعيدة بردود الأفعال التي حصدها العمل، وهكذا الأمر مع مسلسل «إفراج مشروط» مع المخرج عيسى ذياب والمنتج عبدالله بوشهري وحشد بارز من النجوم، وقد جسدت خلال العمل شخصية مختلفة، تختلف شكلاً ومضموناً عن جملة التجارب والشخصيات التي قدمتها، كما ان هذا الحضور العالي للنجوم والنجمات أسهم في منح العمل نجاحات أبعد.. وأعمق.

وتتابع الفنانة شهد الياسين:

- وفي «العاصفة» قدمت أيضا شخصية إضافية أمام النجم المحبوب عبدالعزيز المسلم وحضور عدد بارز من النجوم، وقد نال العمل حصته من النجاح والانتشار.

وتقول الياسين:

- هذا التنوع من الحضور، لم يكن وليد الصدفة بل هوحصاد حتمي للمكانة التي تتمتع بها صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني في الكويت ، حيث الكويت هي الحاضنة الأساسية لصناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بالاضافة الى ثقة صناع الدراما التلفزيونية، من منتجين ومخرجين على الصعيد الشخصي، ما يزيد من مسؤولياتي تجاه حرفتي التي أعتز بها .

وعن جديدها تقول الياسين:

- أنا في إجازة قصيرة، بدأت منذ منتصف شهر رمضان، الى ما بعد عيد الفطر، وأحضر لأعمال جديدة، ولكن باختيارات فنية عالية، حتمتها النقلة الإيجابية التي حصدتها بعد مشاركاتي التي قدمت خلال شهر رمضان المبارك في موسمه الأخير.

وتتحدث عن صناعة الدراما الكويتية بقولها:

- كما أسلفت بأن صناعة الدراما الكويتية هي الأنشط والأكثر غزارة وأهمية، واليوم تحتل هذه الصناعة موقعها المتصدر على المستويين العربي والخليجي، وهذا الحضور يقترن بجودة ومستويات والموضوعات المطروحة، وأيضا نوعية المتعة الفنية التي تقدمها، والتي جعلتها تذهب الى مواقع عالية كبيرة ومتميزة مثل «نتفليكس» أو غيرها.

وفي المحطة الأخيرة تقول الفنانة شهد الياسين:

- انه عام استثنائي.. وموسم استثنائي.. والحمد الله أولاً وأخيراً.

