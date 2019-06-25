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أشاد الجمهور بدور المصور الصحافي إحسان الذي قدمه النجم أحمد رزق في فيلم «الممر»، حيث استطاع تحقيق المعادلة الكوميدية في فيلم أكشن حربي بجدارة، ويرى رزق أن الشخصية تسلط الضوء على فئة الصحافيين خلال تلك الفترة ومعها ترصد قضية كيفية تداول المعلومات في فترات الحرب، وهل قام الإعلام بالتضليل على تلك المرحلة أم أن نشر المعلومات كان يجب أن يكون بحذر شديد. ويقول أحمد رزق إن مقارنة الممر بمثيله من الأفلام في هوليوود ستلفت نظر المشاهد إلى تطور التكنيك والصناعة بشكل ملحوظ في السينما المصرية، التي يقدم لها الممر مستوى جديد على الصناعة يراهن عليه كل من شارك في الفيلم، ولكن يتفوق الممر في أنه فيلم «من لحم ودم» لأن المُشاهد سينظر لنفسه في إحدى شخصيات الفيلم والتي تمثل قطاع كبير من المجتمع المصري، ولكل شخصية منها دراما شخصية سوف تمس المواطن، بالإضافة لأننا نمتلك بطولات حقيقية بخلاف الغرب الذي يصنع من بطولات وهمية أفلام كبيرة. ويتوقع رزق أن يتم توارث فيلم «الممر» على مر الأجيال لسنوات طويلة كمان توارث جيله الموجود منذ الستينات في تلك النوعية من الأفلام، خاصة وأن ارتباط الجمهور بهذه النوعية نابع من حبه للتعرف على بطولات الجيش أو الشرطة وهي في النهاية بطولات شعب؛ وكذلك لأن معظم الجيل الحالي لم يحضر الحرب أو تأثيرها على الناس، وكيف تحولت الهزيمة لانتصار، ويقدم رسالة «مش معنى إنك منكسر النهاردة، إنك تفضل منكسر علطول.

