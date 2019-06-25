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شيماء سيف نفت مرضها


نفت الفنانة المصرية شيماء سيف ما أشيع عن اصابتها بمرض سرطان الثدي، بعد عرض برومو حلقتها في برنامج «توأم روحي» الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان. شيماء أوضحت الأمور قائلة: «بخصوص برومو حلقتي في برنامج «توأم روحي»، يا جماعة خبر اصابتي بمرض ما غير صحيح، أنا الحمد لله كويسة، مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد». كانت البعض فهم من برومو حلقة شيماء في «توأم روحي» إنها مُصابة بمرض سرطان الثدي، خصوصاً أنها تظهر في البرومو وتقول: «أنا سمعت بنفسي، أنتي مش هتفضلي تطلعي للناس كتير، كل يوم بروح الشغل أحس أن ده آخر يوم».


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