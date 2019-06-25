عربيات ودوليات

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري مسؤوليته عن هجوم بسكين استهدف الشرطة قرب القصر الرئاسي في الشيشان، حيث تخوض السلطات الروسية نزاعًا ضد التكفيريين. وطعن شخص شرطيًا وأحد عناصر الحرس الوطني بعدما تم توقيفه لدى مروره بسيارة من جانب منزل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف. وأردي المهاجم، وهو شيشاني ولد عام 1997 وفق الشرطة، قتيلاً. وأفاد بيان للشرطة أنه لا يزال التأكد من تفاصيل الهجوم جاريًا. وذكر بيان آخر أن إصابة عنصر الشرطة خطيرة لكنها لا تشكل تهديداً لحياته، من دون أن تعطي تفاصيل عن وضع عنصر الحرس الوطني.

