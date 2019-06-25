عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو امس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» ان اللقاء استعرض العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين. وكان وزير الخارجية الأميركي، اعلن أنه يتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث الأزمة مع إيران، والتأكيد على «أننا في تحالف استراتيجي» مع الحلفاء.

وقال للصحافيين قبل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن «سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعا على الخط نفسه وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي» بشأن إيران. وأوضح أنه سيزور البلدين «الحليفين القريبين» في طريقه إلى الهند حيث يبدأ زيارة اليوم.

إلى ذلك، أعرب بومبيو عن «استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة»، مضيفا «هم يعرفون أين يجدوننا». وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنه واثق «من القدرة على بدء المحادثات عندما تكون إيران مستعدة للتفاوض».

في غضون ذلك حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت «سياساتها العدوانية» لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب. وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة «لوموند الفرنسية» نشرت امس «إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن».

يأتي هذا في وقت يتوقع أن تفرض أميركا عقوبات جديدة و«قوية» على إيران، بحسب ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الجبير أكد الأسبوع الماضي أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

في غضون ذلك اجتمع كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي للسياسات والمبعوث الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لبحث الأوضاع في المنطقة وذلك في خضم توتر بين طهران وواشنطن. وعقد اللقاء في إطار جولة يقوم بها هوك إلى عدة دول خليجية لمناقشة الشأن الإيراني وتبادل «المعلومات الاستخباراتية الأميركية حول عدد من التهديدات النشطة التي تشكلها إيران على المنطقة حاليا» بحسب بيان سابق للخارجية الأميركية. وقالت الخارجية العمانية في بيان انه تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا.

