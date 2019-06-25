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موسكو- طهران- الوكالات: اعتبر الكرملين امس أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تستعدّ واشنطن لفرضها ضد إيران «غير قانونية» فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن هذه العقوبات لن يكون لها «أي أثر».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية. هذا كلّ ما يمكننا قوله»، في وقت تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما نقلت وكالات أنباء روسية امس عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا وشركاءها سيتخذون خطوات للتصدي لعقوبات جديدة قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

ولم يوضح ريابكوف في التصريحات التي نشرتها وكالة «تاس» ووكالة الإعلام الروسية ما هي هذه الخطوات. وأضاف ريابكوف أن فرض العقوبات الأميركية سيصعد التوتر وأنه يتعين على واشنطن السعي إلى الحوار مع طهران بدلا من ذلك. واعتبر ريباكوف أن الولايات المتحدة تتعمد تأجيج التوتر مع إيران بفرض عقوبات جديدة عليها، مشيرا إلى أن واشنطن لم تطرح أي مقترحات محددة للحوار مع طهران.

وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في طهران «هل لا يزال هناك فعلاً عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على بلادنا وأمّتنا اخيرا أو خلال الأربعين سنة الأخيرة؟».وقال موسوي «لا نعرف فعلاً ما هي (هذه العقوبات الجديدة) ولا ماذا يريدون استهداف بعد، لكننا نعتبر أنه لن يكون لها أي أثر».

وفي هذا السياق قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا. وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأن من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

على صعيد متصل أكدت إيران امس أنها لم تتكبد أي أضرار نتيجة «هجمات إلكترونية» أفادت الصحافة الأميركية أن الولايات المتحدة نفذتها على أنظمة دفاعية إيرانية وقال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة «لم تنجح أي من هجماتهم في حين أنهم يبذلون جهودا كثيرة بهذا الصدد».

من جهته أكد قائد القوات البحرية في الجيش الايراني، الادميرال حسين خانزادي، امس أن اسقاط الطائرة الأميركية المسيرة هو رد قاطع ويمكن تكراره.

بدوره قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لايا جنيدي إن طهران ستعمل على بدء إجراءات قانونية في مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة بعد دخول طائرة استطلاع أميركية إلى المجال الجوي الإيراني قبل إسقاطها، الخميس الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

