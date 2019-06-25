عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني امس الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية ما أدى الى مقتل أحد المقيمين وإصابة مدنيين بجروح. ووصف الزياني في تصريح صحافي الهجوم بأنه «جريمة ارهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم». ودعا الزياني المجتمع الدولي الى إدانة استمرار جماعة الحوثي في اطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة معربا عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اصدر بيانا الحاقيا امس يفيد بأن الهجوم الذي شنته الميليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 21 مدنيا.

ودانت دول عربية وإسلامية استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي مؤكدة وقوفها مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

ودانت مصر «بأشد العبارات، الحادث الإرهابي» وأكدت «وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب حكومة وشعب المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها».

وجددت البحرين «موقفها الثابت ضد كل من يحاول استهداف مصالح المملكة وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام لجهود السعودية الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله» بينما أكدت الإمارات أن هذا «العمل الإرهابي الذي يخالف جميع القوانين والأعراف الدولية،دليل جديد على التوجهات العدائية والإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران وسعيهم إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة». أما الأردن فقد اعتبر أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن المنطقة بأكملها، وقال «نتضامن مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب».

وأعلن مطار أبها الدولي استئناف الحركة الجوية بكامل الرحلات بعد استهداف الحوثيين له، وكتب «تمّ استئناف الحركة الجوية، وهي الآن تسير بشكل طبيعي».

