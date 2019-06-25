عربيات ودوليات

برلين- د. ب. أ: ذكر السياسي الألماني في حزب الخضر المعارض، جيم أوزدمير، أن عصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد انتهى. وقال السياسي المنحدر من أصول تركية أمس في تصريحات لإذاعة ألمانيا: «نحن في مرحلة الوقت بدل الضائع»، مضيفا في المقابل أن المخاطر التي تهدد تركيا لا تزال كبيرة، وقال: «أردوغان لديه قوة لجذب البلد نحو الهاوية».

وذكر أوزدمير في إشارة إلى فوز مرشح المعارضة في انتخابات الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن الحالة التي خلفها حزب العدالة والتنمية الحاكم في المحليات أصبحت بادية للعيان، وقال: «هذا يعطينا مؤشرا على الحالة التي خلفها أردوغان في تركيا». وأشار أوزدمير إلى أن نصف السكان في تركيا تقريبا لا يتوقون إلى شيء أكثر من الديموقراطية الغربية، وقال: «إنهم أقوياء الآن، ويتحلون بشجاعة لن يستطيع أردوغان قمعها بسرعة».

