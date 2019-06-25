عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت البحرية الأميركية، امس وصول 3 سفن حربية، بينها واحدة هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ونقلت وكالة «أسيوشيتد برس» عن بيان للبحرية الأميركية قوله إن السفينة الحربية الأميركية الهجومية البرمائية «USS Boxer» وسفينة النقل البرمائية «USS John P. Murtha» وسفينة إنزال المركبات البرمائية «ship USS Harpers Ferry» وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس. ويتمركز الأسطول الخامس الأميركي في منطقة الخليج بالبحرين، وهو مسؤول عن القوات البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.