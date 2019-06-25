عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: اكد وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، الاثنين، إنه «لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران» وأعرب عن شعور بلاده بقلق بالغ من «حرب غير مقصودة» مع إيران.

وأضاف هانت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن بلاده تعتقد أنه لا الولايات المتحدة ولا إيران تريد حرباً، لكنها تشعر بقلق بالغ من اندلاع حرب بصورة عرضية. وأضاف أن بريطانيا على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن «الوضع الخطير جدا في الخليج».

وتابع «نفعل ما بوسعنا لتهدئة الوضع».

من جهته، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران ترحب بأي تخفيف للتوتر في منطقة الخليج مؤكداً أنها لا تريد تصعيد التوتر، في أعقاب أسابيع من تدهور علاقاتها بواشنطن.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الإيرانية، كمال خرازي، أعرب، الأحد عن خيبته بعد لقائه وزير الدولة البريطاني المكلف بملف الشرق الأوسط، أندرو موريسون في طهران واصفا المحادثات التي أجراها معه على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة بأنها «تكرار» لما طرح سابقا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».