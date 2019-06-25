عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة صحة تقارير إعلامية، أشارت إلى هبوط صادرات طهران من النفط الخام، بفعل العقوبات الأميركية، مؤكدا أنها «محض كذب».

وخلال الشهر الحالي أظهرت بيانات لـ «رفينيتيف أيكون» التي تتبع حركة صادرات الخام حول العالم، أن صادرات طهران من النفط الخام بلغت 400 ألف برميل يومياً، خلال مايو الماضي.

وامتنع زنكنه، في تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية، امس عن كشف حجم صادرات بلاده حاليا، مبررا ذلك بأن إبداء أرقام بهذا الشأن، ليس لمصلحة إيران.

ومنذ أغسطس 2018، أوقفت طهران تقديم معلومات صادراتها النفطية، للمبادرة المشتركة لمنتجي النفط الخام «جودي» لكن حجم الصادرات في يوليو 2018 بلغ 2.1 مليون برميل يوميا.

