عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: استنكر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم حضور الفلسطينيين لمؤتمر خطة السلام الأميركية المنعقد في البحرين ووصف غيابهم بأنه «خطأ استراتيجي». وشدد مهندس «صفقة القرن» على ان الولايات المتحدة، تدعم اسرائيل وهي حليف وشريك امني قوي، و«نريد ايضا التوصل لحل مرضي للفلسطينيين».

وقال كوشنر ان «مقاطعة مؤتمر يبحث عن تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين ليس خطوة بناءة» مشددا على ان الغرض من هذا المؤتمر «ليس لتصفية القضية الفلسطينية» وانما لتحسين ظروفهم الاقتصادية. وذكر كوشنر ان الادارة الأميركية لم تدع اسرائيل لحضور مؤتمر البحرين من اجل «تحقيق التوازن» بالأخص بعد رفض القيادة الفلسطينية الحضور. وقال كوشنر ان ردود الفعل على الخطة الاقتصادية ايجابية، التي اقترحتها الولايات المتحدة «ايجابية» وأن الهدف من مؤتمر البحرين يكمن في عرض الخطة على خبراء ومستثمرين وتسويقها عالميا.

ودعا المستشار الأميركي الفلسطينيين للنظر الى الخطة المقترحة، مشيدا بدور الرئيس الأميركي بقوله «الرئيس ترامب له مصداقية في عملية السلام اكثر من العديد من القادة الذين عملوا على السلام في المنطقة» وأنه «عندما يعد يفي بوعده» وأشار كوشنر الى ضرورة الوصول لحل سياسي من خلال الاقتصاد، مضيفا ان «اقتراحات الماضي لم تعمل واذا كررنا تجارب الماضي فسنلقى النتائج ذاتها». وعدد المستشار الأميركي المشاكل الأكبر في المنطق بكونها متمثلة في ايران و«داعش» والتطرف. وشدد على ان الجانب السياسي من صفقة القرن سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. وأوضح كوشنر، ان الانتقادات التي توجه لصفقة القرن ليست مبنية على دعائم التفكير وانها مجرد عاطفة، وتفتقر الي التركيز مع التفاصيل الخاصة بالخطة.

في المقابل قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة البحرين الاقتصادية اسقط الشرعية عنها واصفا محتواها بالهزيل ومخرجاتها بالعقيمة.

وأضاف رئيس الوزراء في حديثه للصحافيين قبيل الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله امس «حتى التمثيل في هذه الورشة لم يكن كما يجب، وأهم تمثيل فيها لفلسطين التي تغيب عن هذا المؤتمر، بل نحن رفضنا ان نشارك في هذا المؤتمر».

وقال اشتية «هذا المؤتمر يعقد بغيابنا وهذا يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بانهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا وسيكون بامكاننا بناء اقتصاد مستقل».

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة اليوم اعمال ورشة العمل الاقتصادية التي دعت اليها الولايات المتحدة الأميركية كجزء من خطة السلام الأميركية لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. وأعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للورشة التي تنعقد بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع تتعلق بالفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم، وفق ما اعلن البيت الأبيض.

وتطرق اشتية للوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بالصعب. وقال «لا زالت اسرائيل تحتجز اموالنا، وضعنا المالي صعب ولكننا ثابتون على موقفنا بأننا لن نستسلم ولا نستلم اموالنا منقوصة ولا نقبل بالقرصنة الاسرائيلية ولا ان يوسم شهداؤنا وأبناؤنا بالارهاب».

وفي بيان للحكومة الفلسطينية بعد انتهاء جلستها الأسبوعية امس قال اشتية «ان الخطة الأميركية المنشورة تتحدث عن اقتصاد هوائي». وأضاف «الخطة لم تتطرق الى فلسطين، الاحتلال، الاستيطان، السيادة، الدولة، المعابر ذات السيادة، بل تتحدث عن اقتصاد هوائي». وقال اشتية «من يريد السلام والازدهار للشعب الفلسطيني فليدعو اسرائيل لوقف سرقة الارض ومصادرة اموالنا ومصادرة مصادرنا الطبيعية ومقدراتنا». وجاء في البيان «المشروع الاقتصادي الأميركي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان واضفاء للشرعية على الاحتلال».

