عربيات ودوليات

إسطنبول - الوكالات: ساعات قليلة تفصل الشرق الأوسط والعالم عن انطلاق مؤتمر المنامة الاقتصادي في العاصمة البحرينية، اليوم ليكون اول اجراء عملي لخطة السلام الأميركية المعروفة اعلاميا باسم «صفقة القرن».

وتروج الولايات المتحدة ان المؤتمر يهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقديم مشاريع تنموية للفلسطينيين كمقدمة لتحقيق سلام شامل مع اسرائيل الا ان المساعي الحقيقية لخطة الرئيس الاميركية دونالد ترامب من وجهة نظر العديد من الخبراء، تتمثل بالقضاء على حلم الفلسطينيين بدولة مستقلة مقابل منحهم الأموال وتحسين ظروفهم المعيشية.

المال مقابل الأرض

ولكن معادلة «السلام الاقتصادي» او «المال مقابل الأرض» التي تسعى واشنطن بكل قوتها ونفوذها السياسي لتطبيقها «لن يكون امرا سهلا او واقعيا» لأن الفلسطينيين بجميع اطيافهم رغم ما بينهم من انقسام سياسي عميق، يجتمعون على رفضها ومحاربتها بكل طاقاتهم امكاناتهم، كما يرى الخبراء. ولم يتم الاعلان عن خطة «صفقة القرن» رسميا، لكن يتردد انها تقوم على اجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة اسرائيل بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ملامح الخطة

والسبت اعلنت الولايات المتحدة رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لـ «صفقة القرن»، كاشفة انها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية. كما قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في تصريحات صحفية، السبت الصفقة تضمن «انشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة».

تنازل قسري عن حلم الدولة

وقال الخبير السياسي الفلسطيني، حسن لافي، لوكالة «الأناضول» التركية ان «الولايات المتحدة تهدف من خلال مؤتمر المنامة وصفقة القرن بشكل عام ان تجبر الفلسطينيين على التنازل عن حلمهم وحقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس وبعودة اللاجئين مقابل توفير حياة هادئة لهم يتمتعون فيها بأوضاع اقتصادية جيدة». وأضاف لافي «واشنطن تهدف الى تحويل الشعب الفلسطيني الى مجموعة من الناس يفكرون فقط بتوفير احتياجاتهم الأساسية بعيدا عن حقهم بتقرير المصير والتخلص من الاحتلال وعودة اللاجئين». الا ان لافي يرى ان المساعي الأميركية سيكون مصيرها الفشل ما دام الجانب الفلسطيني يرفضها بشكل مطلق. ويعتقد لافي ان المحاولات الأميركية لحل القضية الفلسطينية عبر الطريق الاقتصادي تأتي بسبب الرفض الاسرائيلي لأي حل سياسي.

ولا يختلف الكاتب السياسي فايز ابو شمالة، عن سابقه فهو يعتقد ان مؤتمر المنامة يسعى لمنح ارض فلسطين لاسرائيل مقابل اغراق الفلسطينيين بالأموال والمشاريع الاستثمارية. ورأى ابو شمالة انه اذا جرى توافق وطني فلسطيني على خطوات مشتركة لرفض مؤتمر المنامة و»صفقة القرن» وارباك الاحتلال الاسرائيلي فان المشهد سينقلب على الولايات المتحدة ولن تستطيع تحقيق اي من اهدافها.

وفي الاطار ذاته، رأى استاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بقطاع غزة، تيسير محيسن، ان ورشة المنامة هي الجزء العملي الاقتصادي للرؤية الأميركية الاسرائيلية لتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط والتعامل مع القضية الفلسطينية.

وقال «الرئيس دونالد ترامب قفز عن كل محددات وأسس الحلول السياسية التي اشارت لحق الفلسطينيين بدولة مستقلة قائمة على الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967، ويريد تقديم الأموال والمشاريع الاقتصادية للفلسطينيين بدلا من ذلك».

