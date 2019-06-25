عربيات ودوليات

رام الله - غزة - الوكالات: تظاهر آلاف الفلسطينيين امس في كل من رام الله وغزة ضد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الادارة الأميركية في البحرين وتقاطعه السلطة الفلسطينية. ورفع مشاركون في مظاهرة وسط مدينة رام الله الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها «سنفشل صفقة القرن وأعوانها» و«مؤتمر البحرين مؤامرة لسلب حقوقنا». وحمل متظاهرون نعشا اسود كتب عليه مؤتمر البحرين والقرارات العربية والاسلامية.

وجرت مظاهرات مماثلة في عدد من مدن الضفة الغربية بدعوة من حركة «فتح «التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشهدت مدينة غزة مظاهرة مماثلة دعت اليها لجنة القوى الوطنية والاسلامية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها «لا لصفقة القرن». وأعلن في قطاع غزة عن اضراب شامل اليوم ومظاهرات ومؤتمرات مناهضة لمؤتمر البحرين والخطة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اكدت امس معارضتها الحاسمة لمؤتمر البحرين المقرر عقده تحت شعار «السلام من اجل الازدهار» لبحث الجوانب الاقتصادية المرتبطة بخطة واشنطن للسلام. وقالت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماع لها في رام الله، انها تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين «في غياب اي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات انهاء الاحتلال، وباقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس». ودعت اللجنة «جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر، الى احترام موقف الاجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

