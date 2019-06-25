عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت وسائل اعلام عبرية بأن الجيش الاسرائيلي رفع مستوى تأهب قواته تحسبا «لمحاولة ايران الاضرار بالدولة العبرية بتوجيه ضربة مباشرة او عبر حلفائها الاقليميين».

وأكدت القناة الـ12 الاسرائيلية ان القيادة العسكرية استكملت في الأيام الأخيرة اتخاذ سلسلة اجراءات لضمان استعداد قواتها للرد على اي تطورات او اي محاولة ايرانية لاستهداف البلاد، سواء كان ذلك من غزة او لبنان او سورية.

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اللقاء الذي سيحضره، اليوم، مستشاري الأمن القومي الاسرائيلي والأميركي والروسي، سيبحث قضايا متعلقة بسورية وايران.

وأشار في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الاسرائيلية، امس الى انه سيبحث القضايا ذاتها في وقت لاحق مع امين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف.

وقال نتانياهو: «تجولت (الأحد) مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في غور الأردن، تحدثت هناك عن الأهمية العليا التي يحظى بها تواجدنا في غور الأردن بغية ضمان عمقنا الاستراتيجي وعلونا الاستراتيجي».

وأضاف: «هناك من يقول ان تواجدنا في غور الأردن يمنع السلام وأنا اقول العكس، ان لم نتواجد هناك فهذا يضمن الحرب والارهاب وعدم الاستقرار، وكل هذا سيمتد الى جميع الاتجاهات - شرقا وغربا وجنوبا وشمالا».

