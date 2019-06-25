عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: ابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثقته بأن «ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح». وقال عباس لصحافيين يعملون في وسائل اعلام اجنبية التقاهم في مقره برام الله «نحن متأكدون ان ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح» واوضح عباس «مشروع المنامة هو من اجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة الى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا». وردا على اسئلة الصحافيين، قال عباس انه لم يقل لا للشرعية الدولية «وأن اميركا جزء من الشرعية الدولية وليست كل الشرعية الدولية».

واضاف «أما ان تحول اميركا القضية من سياسية الى اقتصادية فقلنا لن نحضر الى المنامة ولانشجع احدا للذهاب هناك».

