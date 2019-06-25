عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دهشت بعض المنظمات المعنية بالقضية الفلسطينية التي قطعت واشنطن التمويل عنها، عندما اكتشفت ان الادارة الأميركية تستعين بصور تعود لها في المواد الاعلامية المروجة لـ«صفقة القرن».

وبينت هذه المنظمات «منتدى العائلات الثكلى» المؤيد لفكرة التعايش السلمي والذي يضم فلسطينيين واسرائيليين وانخفضت ميزانيته بواقع 30% جراء قرار ادارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي اقتطاع ملايين الدولارات من المساعدات المخصصة للفلسطينيين.

وأشار مراقبون الى ان فريق مهندس «صفقة القرن» صهر ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لم يستخدم صورا للمنظمة التي الحق قرار البيت الأبيض ضررا ملموسا بها، بل ونشر في مواده المتعلقة بالجانب الاقتصادي من الخطة المثيرة للجدل صورة لرجل منعته الحكومة الأميركية من دخول اراضيها. ووصفت المتحدثة باسم المنتدى روبي داميلين هذا الأمر بأنه «من اكثر التصرفات وقاحة».

واستخدمت ادارة ترامب في المواد المنشورة على موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية صورة لمزارع زيتون فلسطيني عمل لصالح برنامج «زيت الزيتون بلا حدود» الذي ادارته مؤسسة «NearEast».

