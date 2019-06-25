عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان مشاركة مصر في «ورشة المنامة» التي تنظمها واشنطن لكشف الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام بين الفلسطيين والاسرائيليين والمعرفة باسم «صفقة القرن» هو لتقييم الوضع، لكن الوزير المصري اكد ان القرار النهائي في قبوله او رفضه بيد الفلسطينيين.

الى ذلك اكد شكري رفض مصر تدخل ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على ان اي مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر. وقال لشبكة «روسا اليوم» الاخبارية ان «مصر تعتبر ان امن دول الخليج جزء لا يتجزأ من امنها القومي ونرفض التدخلات من اي طرف اقليمي في الشأن العربي، كما ندعو دائما الى الابتعاد عن سياسات الهيمنة او التأثير بالوكالة على دول المنطقة، واقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية».

وثمن الوزير شكري في حواره العلاقات المصرية - الروسية مشيرا الى انها علاقة «شراكة استراتيجية بين البلدين»، مؤكدا تقارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة السورية، كما يعمل البلدان معا على مكافحة الارهاب.

وفي الشأن اليمني قال شكري ان مصر تبذل جهودا لعودة الشرعية الى اليمن وتدعم الحل السلمي في البلاد، مشيرا الى ضرورة توقف «الحوثيين عن قصف المدنيين في المملكة العربية السعودية». وقال ان مصر تتواصل مع كل اطراف الأزمة السودانية وتدعم الحل السلمي، وشدد على ضرورة «الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وعلى وحدة اراضيه».

