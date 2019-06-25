دوليه

بلغت منتخبات الأرجنتين وأوروغواي وبيرو الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا بفوز الأولى على قطر 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين أدت خسارة باراغواي امام كولومبيا 0-1 في المجموعة ذاتها،الى تأهل بيرو التي أنهت مبارياتها وأوروغواي التي لعبت فجر أمس مع تشيلي لتحديد متصدر المجموعة الثالثة. ولحقت هذه المنتخبات بالبرازيل، الدولة المضيفة وفنزويلا وكولومبيا وتشيلي. في المباراة الأولى، تحاشت الارجنتين الخروج المبكر من دور المجموعات وحققت الاهم بالفوز على قطر التي تشارك ببطاقة دعوة بهدفين نظيفين.

وحلت الارجنتين ثانية في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وراء كولومبيا التي حصدت العلامة الكاملة مع 9 نقاط. وعاد مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو اغويرو للمشاركة اساسيا بعد الغياب عن المباراة الثانية ضد باراغواي وكان اكثر لاعبي فريقه خطورة، في حين بقي انخل دي ماريا اسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد عرضه المخيب في المباراة الاولى ضد كولومبيا. وارتكب بسام الراوي خطأ في تمرير كرة عرضية، فخطفها لاوتارو مارتينيز ليسجل هدف الافتتاح للارجنتين بعد مرور 4 دقائق، فاراح الهدف اعصاب لاعبي منتخب التانغو الذين سيطروا على مجريات اللعب، في حين اعتمد المنتخب القطري على الهجمات المرتدة بفضل سرعة مهاجمه المعز علي. واضاف اغويرو هدف الحسم قبل نهاية المباراة بثماني دقائق بعد تمريرة امامية رائعة من باولو ديبالا فسار بها قبل ان يتخطى مدافعا ويسدد الكرة بعيدا عن متناول الحارس القطري رافعا رصيده الى 40 هدفا على الصعيد الدولي. وكان باستطاعة المنتخب الارجنتيني الخروج بغلة اوفر من الاهداف لكن اغويرو اضاع اكثر من ثلاثة اهداف محققة على مدار الشوطين ابرزها بعد تمريرة من نجم برشلونة ليونيل ميسي فسدد الكرة بيسراه مرت الى جانب القائم الايمن لمرمى قطر (33). وستلتقي الارجنتين مع فنزويلا الجمعة المقبل على ملعب ماراكانا الشهير علما بان المنتخبين التقيا في مباراة ودية في مارس الماضي واسفرت عن فوز فنزويلا 3-1.واستهلت كتيبة المدرب ليونيل سكالوني البطولة القارية باسوأ طريقة ممكنة بالخسارة امام كولومبيا بهدفين نظيفين، قبل ان تتعادل مع باراغواي 1-1. اما قطر، فحصدت خلال مشاركتها نقطة وحيدة من تعادلها مع باراغواي 2-2 في المباراة الاولى، ثم الخسارة امام كولومبيا 0-1 وامام الارجنتين 0-2.

وفي المباراة الثانية، حققت كولومبيا فوزها الثالث تواليا بتغلبها على باراغواي بهدف وحيد سجله غوستافو كويلار في الدقيقة 31. وسجل المنتخب الكولومبي هدفا ثانيا في الشوط الثاني لكن الحكم لم يحتسبه بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (فار). واراح مدرب كولومبيا الجديد البرتغالي كارولس كيروش معظم لاعبي الصف الاول بعد ان كان فريقه ضمن بلوغ ربع النهائي بعد المباراة الثانية. وبهذه النتيجة تأهل منتخب بيرو الذي جمع 4 نقاط في المجموعة الاولى وحل ثالثا علما بان نظام البطولة ينص على تأهل صاحبي المركزين الاول والثاني في كل مجموعة بالاضافة الى افضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في مجموعتين من اصل ثلاثة.

