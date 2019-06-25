دوليه

قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إن فريقه بدأ مباراة قطر بشكل جيد، وحقق المطلوب من المواجهة، وهو الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي. وأشار سكالوني إلى أن التانغو «لعب بشخصية قوية في بداية المباراة».

وتابع: «قدمنا أداء جيدا، وبذل اللاعبون في الوسط وأيضا في الهجوم مجهودات كبيرة للغاية، وقمنا بالسيطرة، لكن بعد ذلك ظهر الفريق القطري بمستواه، وحاول الضغط علينا في الوسط.. وفي الشوط الثاني كان الأداء أفضل، ونجحنا في تصحيح بعض الأخطاء لنحقق الانتصار». وواصل: «الفريق قدم أداء جيدا في المباراة الأولي ضد كولومبيا، لكنه خسر، وفي مباراة قطر لم نكن سيئين، وكان لدينا الأفضل، لكن الملعب كان سيئا للغاية، وعندما تحدثت عن ذلك البعض انتقدني». وأردف: «ورغم سوء أرضية الملعب، إلا أننا حاولنا أن نضغط ونتقدم ونظهر بشكل جيد، ويجب أن نصحح الأخطاء خلال المباراة المقبلة».

وأضاف سكالوني: «لست أنانيًا، وإنما أفكر في المنتخب الأرجنتيني ككل.. نحن فريق تقني، يجب أن نقوم بدراسة كل مباراة، ونحلل كل ما نرى ونتقبل كل الانتقادات، ولدينا هدف ننظر إليه، ونحاول التحسن وتخطي المباريات الصعبة.. أنا المسؤول عن هذه الباخرة، وعندما يرتاح اللاعبون من الضغوط تتحسن النتائج كثيرا، ونقدم مستويات طيبة للغاية».

وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين، مطالبا إياهم باللعب والهجوم بقوة، دون اندفاع غير محسوب حتى لا تحدث مشاكل في الدفاع. وتابع مدرب الأرجنتين: «لو أن الفريق القطري سجل هدف التعادل، كان سيتسبب ذلك في خروجنا، لكننا واصلنا تركيزنا التام، وحاولنا إيجاد التوازن، خاصةً أن المنافس كان يسيطر على مجريات اللقاء في بعض الاحيان، ويتميز بالهجوم من الأطراف، لذلك كان علينا أن نحاول التصدي لهم، ونمنعهم من الوصول إلى مرمانا». واستطرد: «منتخب قطر محترم، ويلعب كرة قدم جيدة للغاية، ويواجهون المنافس دون خوف.. أعجبني رقم 11 و19، فقد لفتا نظري جدا بمستواهما المميز».

