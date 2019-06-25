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دوليه

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سانشيز: كانت تنقصنا الخبرة


أقر الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بعد الخروج من دور المجموعات أن فريقه «ارتكب أخطاء ربما جراء قلة الخبرة» في لحظات حاسمة بالمباريات الثلاث التي خاضها في البطولة. وقال سانشيز في مؤتمر صحافي عقب الخسارة أمام الأرجنتين بثنائية نظيفة: «كان ينقصنا ربما عامل الخبرة الكبيرة في اللحظات الحاسمة، وكانت مباريات ذات متطلبات كثيرة بالنسبة لنا».
وتابع: «إلى جانب الإحساس بالأسف، ندرك أنه ينبغي علينا مواصلة العمل من أجل التنافس والحصول على نتائج أفضل في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا» التي ستشارك بها قطر أيضا. واعتبر المدرب أن فريقه تلقى في اثنتين من المباريات الثلاث أهدافا في الدقائق الأولى جراء «أخطاء تافهة». وقال سانشيز: «نعتقد بشكل جازم أن المنافسة في هذه البطولات هو الطريق من أجل التحسن واكتساب الخبرة والمستوى المناسب من أجل مقارعة هذه الفرق». وأردف: «أداء الفريق في المجمل وكل لاعب بشكل فردي كان راقيا للغاية، نرحل بشعور أننا استطعنا المنافسة بشكل جيد». وودع «العنابي» القطري البطولة من الباب الكبير، رغم تذيله المجموعة بنقطة واحدة، حيث أنه قدم أداء مشرفا في أول ظهور له ببطولة المنتخبات الأقدم في تاريخ اللعبة.


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