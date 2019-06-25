دوليه

كشف تقرير صحافي فرنسي أن البرازيلي نيمار أخبر ناديه باريس سان جرمان، بقراره النهائي بشأن إمكانية عودته لصفوف برشلونة هذا الصيف. وذكرت قناة «تيليفوت» الفرنسية، أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بإصراره على مغادرة حديقة الأمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضافت القناة أن برشلونة يكثف من مفاوضاته خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع نيمار الذي رحل لصفوف سان جرمان قبل موسمين مقابل 222 مليون يورو. ولفتت إلى أن برشلونة لا يستبعد عودة نيمار لصفوفه، حتى إذا تم التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان، مضيفة بأن الثنائي عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو قد يدخلان ضمن صفقة نيمار.

