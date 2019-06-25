دوليه

يستهل المنتخب الكاميروني رحلة الدفاع عن لقبه القاري بأفضل مواجهة ممكنة اليوم عندما يلتقي منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تشهد لقاء آخر بين غانا وبنين .وكان المنتخب الكاميروني في أمس الحاجة لمثل هذه المواجهة الهادئة في بداية رحلة الدفاع عن لقب كأس أفريقيا الذي أحرزه عام 2017 بالغابون خاصة أن الفريق عانى من ارتباك واضح في معسكر الإعداد قبل بداية البطولة الحالية بسبب المشاكل الخاصة بالمكافآت.

ويستطيع المنتخب الكاميروني الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة إعداد وتهيئة نفسه للمواجهات التالية في البطولة من خلال مباراة اليوم أمام منتخب غينيا بيساو الذي يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه علما بأن مشاركته الأولى كانت في النسخة الماضية التي استضافتها الغابون.وقد تمثل مباراة اليوم عنصر تفاؤل للمنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) نظرا لأن الفريق التقى منتخب غينيا بيساو أيضا في دور المجموعات بالبطولة الماضية وحقق عليه الفوز 2 - 1 في خطوة من خطوات الأسود نحو منصة التتويج باللقب في النسخة الماضية.بدوره، يبدأ المنتخب الغاني حملته نحو استعادة لقب البطولة ، الغائب عنه منذ 37 عاما، أمام منتخب بنين.ويطمح منتخب غانا لتحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، يوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه في البطولة، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في ست مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغاني، الذي حقق أربعة انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.

