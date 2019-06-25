دوليه

تعرض القائمون على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر إلى صدمة كبيرة في ظل العزوف الجماهيري عن حضور المباريات حتى الآن. وامتلأ ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي حيث شهد حفل الافتتاح ومباراة مصر وزيمبابوي التي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف.

لكن المباريات الأخرى لم تشهد حضورا كبيراً باستثناء عدد قليل من المواجهات التي شهدت تواجد فريق عربي.وتدرس اللجنة المنظمة للبطولة أسباب أزمة عزوف الجماهير عن حضور المباريات لإيجاد حل سريع لها.وهناك مقترح بتخفيض أسعار تذاكر المباريات التي لا تضم المنتخب المصري لحث الجماهير على حضور المباريات.كما قد يتم التخلي عن شرط عمل بطاقة المشجع «فان آي دي» أيضا في تلك المباريات.وكانت أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا قد أثارت موجة غضب كبيرة في مصر لارتفاعها بصورة كبيرة جدا مقارنة بأسعار مباريات المنتخب في الأشهر الماضية. وأعلنت اللجنة قبل انطلاق البطولة أسعار التذاكر والتي حددتها بـ 100 جنيه للدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا و300 للدرجة الثانية و500 للأولى.كما تم تحديد سعر التذكرة في مباريات منتخب مصر على النحو التالي : الدرجة الثالثة 200 جنيها والثانية 400 و600 للأولى و500 للأولى العلوية بالإضافة إلى 2500 للمقصورة الرئيسة.

