محلية

يخوض أزرق الناشئين (تحت 15 عاماً) مباراته الودية الرابعة في معسكره الإعدادي بتركيا أمام نظيره العماني اليوم على ستاد علاء الدين كورت قبزا. والتقى المنتخبان يوم الجمعة الماضي وانتهت المباراة بفوز عمان بنتيجة 3-1 ضمن استعداداتهما لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل. وسبق لأزرق الناشئين أن فاز على نادي إتش دي سبور التركي بنتيجة 4-2، وعلى نادي كورفيز جينكليربيلسي بنتيجة 3-0. ودعا مدرب المنتخب إبراهيم عبيد الجماهير والسياح الكويتيين الموجودين في تركيا إلى حضور المباراة ودعم منتخب الناشئين في مباراته الودية. ويخوض «أزرق الناشئين» تدريباته اليومية على فترة واحدة منذ مباراته الأخيرة مع عمان، ومن المنتظر أن يبدأ المدرب مباراة اليوم بالتشكيلة الأساسية لأنها التجربة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا التي سيواجه فيها المنتخب العراق والسعودية ضمن المجموعة الثالثة. ويغيب المنتخب الكويتي عن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة يوم الأول من يوليو والتي تشهد لقاء الفريق السعودي مع نظيره العراقي، على أن يبدأ الأزرق أولى مبارياته يوم 3 من الشهر ذاته بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو.

