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البذالي عاد إلى العربي


عاد المدافع محمد البذالي إلى العربي بعد أن وقع أول من أمس عقداً مع النادي ينتقل بموجبه إلى الأخضر لمدة موسمين. وتأتي صفقة البذالي بعد أيام من إعلان الأخضر عن مدربه الجديد الإسباني خوان إيغناسيو مارتينيز، وهي الصفقة الأولى للاعب محلي في ظل سعي إدارة الأخضر إلى تدعيم صفوف الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج على يد إدارة النادي الجديدة.
وكان البذالي لاعب الصليبخات السابق لعب موسماً مع العربي قبل أن ينتقل إلى الكويت، لكنه لم يحجز مكاناً أساسياً في تشكيلة الأبيض وشارك في مرات قليلة.
ويجيد البذالي اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، ومن المتوقع أن يشهد مركز قلب الدفاع تنافساً بين أكثر من لاعب أبرزهم أحمد إبراهيم وجمعة العنزي وأحمد رحيل بالإضافة إلى احتمال تعاقد النادي مع محترف يلعب في هذا المركز.
وأتمت إدارة الأخضر حتى الآن صفقتين، الأولى كانت مع لاعب الوسط السوري يوسف قلفا القادم من القادسية السعودي، والثانية مع الليبي السنوسي الهادي المنتقل من الجبلين السعودي.


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