محلية

مازلت اقرأ وادقق فيما جاء في بعض مواد النظام الأساسي الذي تم إقراره من الجمعية العمومية للجنة وأيضا من اللجنة السداسية بما فيها من أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية والذين أعطونا إحساسا بأنهم يخططون لأمر ما مستقبلا في تجاهلهم للكثير من المواد واللوائح التنظيمية التي تعطي انطباعا بأن الحكومة اخيرا نجحت في السيطرة على الرياضة الكويتية بمساعدة اللجنه الأولمبية الدولية التي اقتنعت الان بأنها يجب ان تسمع كلام الحكومة وتغير مبادئها السابقة في استقلالية الحركة الرياضية الكويتية؟

اعود لنقطة مهمة يمكننا ربطها مع الواقع الحالي للرياضة الكويتية الا وهي عبارة « تعدل مؤقتا .. لكي تغير مستقبلا» ففي جميع المراجع الرياضية فيما يتعلق بالميثاق الاولمبي والدورات التدريسية عن نظم الانتخابات في الهيئات الرياضية العالمية جاءت اقامة انتخابات الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية ان تقام بعد انتهاء الدورات الأولمبية الصيفية حسب ماجاء في النظام الاساسي السابق للجنه الأولمبية الكويتية بالصيغة التالية : مادة 27 الفقرة 1-13 : يدير شؤون اللجنة الأولمبية مجلس ادارة يتكون من 13 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية .......لمدة اربع سنوات تنتهي عقب كل دورة أولمبية سواء اقيمت الدورة او لم تقم وسواء اشتركت فيها الكويت ام لم تشارك .

فهي واضحة ونحن نطبقها منذ إنشاء اللجنة والاتحادات الرياضية إلى موعد إقرار النظام الأساسي الجديد الذي جاء بمادة تسمح بأن تقام الانتخابات كل أربع سنوات من غير ذكر الدورة الأولمبية الصيفية وانه يمكن التجديد لمجلس الادارة فترة أخرى من غير انتخابات؟ هذا الأمر بالطبع سيشكل فوضى رياضية مستقبلا لا أعلم هل اللجنة الأولمبية الدولية وافقت علي هذا المبدأ؟ وإذا كان الجواب بنعم... نرجو أن نعرف السبب؟ وهل الكويت أصبحت حالة خاصة؟ أو المصالح الدولية حدث فيها ما لا نعلمه؟ فشتان بين من كان يناقش الوزير السابق الشيخ سلمان الصباح في القوانين واللوائح واستقلالية الرياضة وبين ما يتم هذه الأيام من امور جعلت من يفهم الوضع الرياضي العالمي والمحلي بأن يشكك في مصداقية الهيئات الرياضية العالمية وخير مثال على ذلك : الفيفا والفساد المنتشر بها إلى الآن؟ فأرجو ان نعرف كيف ولماذا تم إلغاء شرط إقامة الانتخابات بعد نهاية الدورات الأولمبية الصيفية؟ والله من وراء القصد.

