آراء

عندما اقترحت وزارة الصحة بطاقة عافية تفاءلنا خيرا انها ستكون بمثابة رعاية صحية شاملة للكويتيين وعندما وجدنا بها بعض القصور قلنا فلنصبر على الوزارة ولنعتبر انها مازالت في مرحلة التجارب، وستبدأ في تحسين الخدمات المقدمة من خلال تلك البطاقة تباعا، وعندما اصدرت الوزارة «عافية 2» وجدنا انه تمت اضافة بعض الامراض لم تكن موجودة في البطاقة الاولى فنجد ان امراض السرطان والقلب والعيون والسمع تم تضمينها في «عافية 2» ومع ذلك فإنها اهملت بعض الامراض مثل الزهايمر، والسكر، والضغط والربو والروماتيزم وتلك الامراض تصيب كبار السن بالاضافة الى انها اهملت ايضا عمليات التلقيح الصناعي التي تهم الكثير من الاسر الكويتية فلماذا تم إغفال ذلك الجانب المهم من الامراض؟!

ومن ضمن العيوب التي لم تعالجها «عافية 2» ايضا ولا ندري هل ذلك تم عن عمد ام انه قصور لم تنتبه اليه الوزارة على الرغم من انه تقصير كبير جدا واقصد عدم تغطية هذه البطاقة للعمليات الجراحية التي تجرى في المستشفيات الخاصة فهي تغطي يوم العملية بالاضافة الى يوم اخر اضافي وبعد ذلك يتحمل المريض تكاليف اقامته فهل هذا يعقل ان يحدث في دولة مثل الكويت وهل المريض الذي يتم اجراء عملية جراحية له يتمارض ويحب حياة المستشفيات أم انه يحتاج الى الاقامة فعلا حتى يتم الاطمئنان على حالته وحسبما يقرر الاطباء خصوصا اذا كان مريضا بالسكر او اي مرض مزمن ايضا من مواطن الخلل في بطاقة «عافية 2» انها لا تعالج ولا تغطي امراض السمنة على الرغم من ان الكويت تحتل المرتبة الاولى في السمنة المفرطة فلذلك يجب تضمين البطاقة العمليات المتعلقة بامراض السمنة .

ومن جوانب قصور البطاقة ايضا ان بعض المستشفيات لا تستقبل حامليها ومن يستقبلها من المستشفيات فانه يقوم بزيادة اسعاره في فتح الملف والكشف على المرض واحتساب العمليات بآلاف الدنانير، وحتى الصيدليات تزيد من أسعارها اذا اعطى لهم المواطن بطاقة عافية فلماذا لا تتابع الوزارة مشكلة زيادة الاسعار على حاملي «عافية».

كما انه يجب ان تشمل بطاقة عافية جميع المواطنين بلا استثناء وخصوصا من تعدى سن الخمسين، والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ونعود ونقول يجب ان تغطي بطاقة عافية جميع الامراض، حتى يتم الشفاء بإذن الله.

