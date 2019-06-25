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بالتعاون مع الكهرباء والنفط والبيئة

الإطفاء: مكافحة بقعة زيت بالقرب من محطة مياه الدوحة


كافح رجال الإطفاء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء وشركة نفط الكويت بقعة زيت بطول 50 متراً بالقرب من محطة مياه الدوحة.
ووفق مصدر أفاد بأنه شوهد صباح أول أمس بقعة زيت بطول 50 متراً بالقرب من محطة مياه الدوحة، وعلى الفور تم ابلاغ رجال الاطفاء الذين حضروا وابلغوا الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء وشركة نفط الكويت، حيث تمت محاصرة بقعة الزيت بمعدات مكافحة التلوث على مدى ساعات عدة وحصرها وتأمينها حتى لا تتمدد وانتشالها من الجون خلال عملية استغرقت ساعات وذلك حماية للمياه الاقليمية من التلوث.


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