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قضت محكمة الجنح بحبس دكتور استشاري «نساء وولادة» في مستشفى الولادة الحكومي سنة مع الشغل وذلك بعد ارتكابه خطأ طبياً لمواطنة أدى إلى العجز بنسبة 25 % لموكلتنا وعدم قدرتها على الإنجاب من جديد. وحضر الخباز أمام المحكمة عن المواطنة المدعية وقال إن الدكتور قام بقص الأمعاء واستئصال جزء من القولون وبسبب التباطؤ والتأخير في التعامل مع الحالة أدى إلى خطأ طبي نتج عنه العجز بنسبة 25 % لموكلتنا وعدم قدرتها على الإنجاب من جديد، واكد الخباز ان موكلته تعرضت لاهمال طبي ما نتج عنه الخطأ الطبي اثر قيام الدكتور بإجراء عملية قيصرية لها.

