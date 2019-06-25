دفتر أحوال

أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم القاضي ببراءة مواطن وزوجة الشاكي من جريمة خيانة الأمانة والقيام بالاستيلاء على مبلغ 5 آلاف دينار بعد أن أودعها الأخير بحساب الأول لحفظه عنده خوفا من قيامه بصرفه.

وقد أسند للمتهمين أنهما بدائرة اختصاص مخفر شرطة بيان المتهم الأول حاز المبلغ المالي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه، وسلم إليه على سبيل الأمانة، والمتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في جريمة خيانة الامانة قبل وقوعها عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن زودت المتهم الأول برقم حسابها البنكي ليقوم بإيداع المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر لحسابها.

وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره المجني عليه في التحقيقات أنه قام بتحويل مبلغ مالي وقدره 5 الاف دينار لحساب المتهم الأول لحفظه عنده خوفا من قيامه بصرفه، إلا أن الأخير قام بتحويل المبلغ لحساب المتهمة الثانية «زوجة الشاكي في ذلك وقت»، والتي قامت بدورها بصرف المبلغ وشراء سيارة واستوليا على تلك المبالغ لنفسيهما.

وحضرت المحامية نور بن حيدر أمام المحكمة مؤكدة عدم وجود دليل يساند أقوال الشاكي والتي جاءت مرسلة فضلا عن إنكار المتهمين للتهمة المسندة إليهما منذ فجر التحقيقات، فضلا عن سلبية تحريات المباحث، والأمر الذي تضحى معه الواقعة قاصرة عن بلوغ حد الكفاية من الجزم واليقين نحو الاتهام أو إدانة المتهمين.

