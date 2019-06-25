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سعودي فشل بتهريب سجائر عبر منفذ النويصيب


احبط رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي مساء أول من أمس محاولة تهريب كمية من السجائر من البلاد إلى المملكة العربية السعودية من قبل شخص سعودي. وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي بان سيارة يابانية الصنع يقودها شخص سعودي الجنسية توقف في منفذ النويصيب الحدودي وبعد دخولها ساحة الجمارك تمهيداً لتفتيشها حتى يتم السماح لها بالخروج إلى المملكة العربية السعودية، عثر بداخلها على كمية من السجائر مخبأة بطريقة سرية اسفل المقاعد وفي صندوق السيارة. وعليه تم تحرير محضر ضبط تهريب جمركي واحالة المسافر السعودي الى الجهة المختصة.


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