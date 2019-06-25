دفتر أحوال

استطاع رجال الاطفاء عصر أول أمس من السيطرة على حريق هائل اندلع في كراج لتصليح السيارات في صناعية الفحيحيل اتى على 3 سيارات بالاضافة الى كمية من الاصباغ والمعدات الخاصة بتصليح السيارات. وكان بلاغ ورد أول أمس لرجال الاطفاء يفيد باندلاع حريق في صناعية الفحيحيل، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي الفحيحيل والمنقف الى موقع الحريق حيث اتضح بان النار اندلعت في كراج لتصليح السيارات بمساحة 300 متر مربع وانها اتت على الكراج بالكامل بما يحتويه من 3 سيارات ومعدات واصباغ، فتمت محاصرتها واخمادها قبل امتدادها الى المحال والمخازن المجاورة. ومن جانبه أكد مصدر إطفائي ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق أسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية وعدم امتداد النار الى المحال المجاورة.

