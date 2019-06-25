دفتر أحوال

أخمد رجال الإطفاء فجر أمس حريقاً اندلع في 3 حافلات نقل متوقفة في ساحة ترابية في منطقة جليب الشيوخ قبل امتداده الى محول كهرباء بجوار الحريق.

وكان بلاغ ورد فجر أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة جليب الشيوخ، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز جليب الشيوخ لموقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت بـ 3 حافلات نقل متوقفة في ساحة ترابية بالقرب من محول للكهرباء، وعلى الفور تمت محاصرة النار حتى لا تمتد الى محول الكهرباء ومن ثم تمت محاصرة النار وإخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.

