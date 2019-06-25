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نفذ قطاع المكافحة بالإدارة العامة للإطفاء متمثلا بإدارة إطفاء محافظة العاصمة تمرينا عملياً مساء أمس في مركز إعداد رجال الاطفاء للوقوف على جاهزية رجال الإطفاء.

وبدأ سيناريو التمرين بوجود عدة حرائق الاول في مبنى يتكون من عدة أدوار والحريق في الدور الأول والحريق الثاني يقع في صهريج مواد سريعة الاشتعال والثالث في مبنى مخبز أما الرابع في احدى السيارتين المتصادمتين والأخير حالة انقاذ.

على اثر ذلك يتعامل مركز اطفاء المدينة بقيادة مدير مركز اطفاء المدينة العقيد بشار النافع بأقسامه الثلاث ليشكل فرق للمكافحة واخرى للانقاذ لتبدأ الفرق المشاركة مهمتها في مكافحة الحرائق وانقاذ المصاب.

ومن جهته قال مدير إدارة اطفاء محافظة العاصمة العقيد احمد هايف الرشيدي الذي أشرف على التمرين ان هذا التمرين يأتي ضمن الخطط التدريبية المستمرة لقطاع المكافحة بالادارة العامة للاطفاء التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة لدى رجل الاطفاء وذلك ايماناً من القيادة العليا بالادارة ان الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية والاهم في عملنا.

