الاخيرة

حفاوة غامرة وضيافة فخمة استقبلنا بها ديوان بوخمسين في الكويت يتوجنا بها رئيس تحرير جريدة «النهار» الدكتور عماد جواد بوخمسين الذي ملأنا بالذات المتسامحة المتسامية على كل أنواع التمييز والفرقة كما عبأنا ترحابا بكل ما ينجزه المقهى الثقافي بأعضائه من جميع مدن المملكة والخليج، شكرا لك أيها العماد على حضور الإعلاميين والصحافيين والكتاب الذين كانوا أعمدة تجعل من مجلسنا نهاراً، دار حوار بيننا حول الثقافة وتاريخ الامتزاج المعرفي بيننا جميعا في دول الخليج العربي، أخذنا بعدها إلى مؤسسة البغلي للابن البار ، التي استمعنا فيها إلى مبادرات غاية في النبل والشهامة من رجل البر الحاج إبراهيم البغلي، حيث تجسيد النظرية واقعا ملموسا يستشعره الجيل في غرس القيم والتعامل الإنساني بين الأبناء وآبائهم، تتفرع أغصان المؤسسة كشجرة يانعة إلى مبادرات غاية في النضج كي يقطفها من يجوع لها، كتاب ثقال وأكاديميون يسألوننا عن الثقافة وما دورها الحقيقي في حياة الفرد العادي في ديوانية الكتاب والأكاديميين في دار الصديق العزيز الدكتور أنور الحربي الذي أخبر تواضعه وعدم تعود عينيه على أضواء الكاميرات فهو لا يقف أمامها بل يتجنبها خوفا على أناته أن تتضخم منها ،منحنا هناك فرشاة وألواناً لرسم لوحة المقهى، وعبر الجميع عن استمتاعهم باللوحة كما استمتعنا نحن بجمالهم، دخلنا عالماً من الفضاء وتجولنا بين الكواكب كما حطت بنا السفينة على التراث الإسلامي الزاخر بالمخطوطات والمسكوكات التي تخبئ القصة فيها، وضعنا في الغابة ونحن بين الأشجار وتحت عمق الماء غرقنا معارف وعلوماً زخها على رؤوسنا مركز عبدالله السالم الثقافي، أما المسارح والفن والفرق الموسيقية بأعلى درجات الحرفية كانت في دار الأوبرا هذا الصرح الضخم الذي يفيض إحساسا برطوبة الروح والذوق، لكن دهشتنا زادت حين وطئت اقدامنا متحف طارق رجب حيث المقتنيات التي لا ثمن لها يقدر، كم هائل من الحكايات مع كل كتاب أو أداة أو آنية أو لوحة أو مطرزة، يحتاج المكان إلى مراكز بحق ينقلون فيه عن الحدث والزمان خرجنا ودهشتنا لم تسكن ولم تهدأ.1961م بدأت عجلة الديموقراطية تحت قبة البرلمان في الكويت هذا ما تجولنا فيه حين وصولنا مجلس الأمة الذن استقبلنا على بساط الريح محلقاً بنا في تفاخر وزهو بما ينجزوه في أمر الشورى بين السلطة التشريعية التي تسن القوانين والأنظمة وتراقب عمل السلطة التنفيذية في عدم تجاوزها لما تم إقراره، رحلة القرار من مشاورات النواب إلى وصوله لبيت المواطن، المحبة للشعوب والسلام بين الأمم شعار أطلقه العزيز صباح العطار ليبدأ جادا في نشر السلم الاجتماعي تحت مظلة منتدى المحبة والسلام، كان في استقبالنا مع شريكته في أناقة أخلاقه وجمال روحه أم سليمان زوجته الفاضلة، النساء لا يشاركن الرجال في الديوانيات إلا أن ديوان القطان بمقدمه الوجيه حسين القطان أبى إلا أن تكون الناعمات متواجدات فقدمت أفراح كيتي عضو المقهى الثقافي رسالة المقهى وانجازاته أمام الحضور بثقة تامة، شكرا لمن أنجح هذه الزيارة، والذين أبوا إلا أن يشاركونا فرحتنا وبهجتنا بما نفعل من نبذ لكل أنواع التمييز والخندقة د. رمضان الغزال، د. باقر العلي، د. ماهر السيف، فرحان الشمري، منال الشريف، الجوهرة الوابلي، رياض السليم، محمد الحمزة، جاسم العنيزان، عبدالرزاق الحواج، رياض المطوع، شروق الصايغ، علي القطان كنا بمعيتكم نرفع القامات مزهوين بكم وبأرواحكم التي تعالت على الفروق، واجتمعت على المشتركات الجمة.

