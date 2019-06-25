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باريس - أ. ف. ب: اختفت المراوح من رفوف المتاجر بينما لجأ كثيرون إلى النوافير العامة للتخفيف من شدة الحر مع ارتفاع الدرجات بشكل كبير الاثنين في أوروبا، في حين دعا المسؤولون إلى توخي الحذر مع توقع أجواء أكثر حرارة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأرجع خبراء الأرصاد موجة الحر التي قد تصل الحرارة على إثرها إلى 40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من القارّة إلى كتلة هوائية حارّة قادمة من الصحراء الكبرى.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الجفاف أو احتمال التعرض إلى ضربة شمس، تحديداً بالنسبة للأطفال وكبار السن بينما وضعت المستشفيات في حالة تأهّب قصوى.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين «أنا قلقة بشأن الأشخاص الذين يستخفون بموجة الحر ويواصلون ممارسة الرياضة كالمعتاد أو البقاء في الخارج تحت الشمس».

وصرّحت خلال مؤتمر صحافي «يؤثر ذلك علينا جميعاً. لا يوجد من يتمتع بقدرات خارقة عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع الحر الشديد الذي سنشهده الخميس والجمعة».

وأكد خبير الطقس لدى وكالة أرصاد «ميتيو-فرانس» إيمانويل دومايل «إنه أمر غير مسبوق لأن هذا الحر يأتي مبكراً في يونيو. لم نشهد ذلك منذ العام 1947».

وتوقع بأن يتم تسجيل درجات قياسية للشهر الحالي و«في بعض الأماكن لكل الشهور مجتمعة».

وفي باريس، تعهّد المسؤولون بفتح «غرف مبردّة» داخل المباني العامة وإقامة نوافير مياه مؤقتة وترك حدائق المدينة مفتوحة خلال الليل. ويخطط عمال المدينة كذلك لتوزيع المياه للمشرّدين وتزويد المدارس والحضانات بالمراوح.

