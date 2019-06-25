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الوفيات


خالد مرزوق الدلح، (72 عاماً)، شيع، الفردوس، ق4، ش1، ج13، م16، ت: 66790700 - 56663999
فاطمة سيد محمد القلاف، (49 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 96660788، النساء: الرميثية، ق8، ش85، م11
فخريه كاظم طاهر حسن المسري، (69 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق4، ش46، ت: 66838865، النساء: الشعب، حسينية سيد شبر الموسوي، ق5، ش51، (شارع المنامة)، م3 (العزاء فترة العصر فقط)، ت: 67730923
لطيفه علي طريخيم الشمري، أرملة منسي مطر طريخيم الشمري، (72 عاماً)، شيعت، الرجال: النسيم، ق1، ش33، م27، مقابل النسيم الجديد، ت: 66339870، النساء: القصر، ق4ب، ش6، م5، ت: 98009003
عبدالحكيم صالح أحمد السني، (60 عاماً)، التشييع صباح اليوم، الرجال: الشهداء، ق1، ش3، م57، ت: 66864664، النساء: قرطبة، ق1، ش1، ج8، م5
إنا لله وإنا إليه راجعون


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