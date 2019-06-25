وطن النهار

أعلن المستشار في الديوان الأميري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع (كفو) الدكتور يوسف الابراهيم امس عن فتح الباب لمشاركة الكفاءات والجهات المهتمة بملتقى (كفو) السنوي الثالث المزمع عقده في 9 أكتوبر المقبل.

وقال الابراهيم في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة إن (كفو) يعقد في كل سنة لقاء لحصر ما تم القيام به خلال العام ولابراز المبادرات الشبابية التي تسهم في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتسليط الضوء على الكفاءات المنجزة وعرض قصص نجاحهم.

وأشار الى أن الملتقى فرصة للقاء الشباب والتعرف على كفاءاتهم وطاقاتهم وما استجد لديهم من أفكار وابداعات جديدة ولاطلاعهم على آخر التغييرات على الموقع الالكتروني للمشروع وتطبيق (كفو).

وأعرب عن ترحيبه بمشاركة الجميع لانجاح هذا المشروع الذي يخدم الشباب والمجتمع داعيا الكفاءات الشابة للانضمام الى مجتمعات (كفو) لتبادل الخبرات والمنفعة فيما بينهم.

ودعا الى تضافر الجهود بين الأفراد والجهات من أجل تعزيز دور الكفاءات الشبابية المميزة في بناء كويت جديدة والعمل على مبادرات وأفكار مبتكرة تواكب متطلبات الغد.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للمشروع الدكتورة فاطمة الموسوي خلال المؤتمر كيفية المشاركة في الملتقى وما سيتم فيه من أنشطة مختلفة كالاعلان عن مرشدي وسفراء (كفو) في موسمه المقبل وعرض أنشطة مجتمعات (كفو) خلال العام.

وأضافت الموسوي أن بعض أصحاب المبادرات سيشاركون في عرض أفكارهم لرصدها ومتابعة مدى انجازها وفعاليتها مبينة أنه سيتم اختيار المشاركين في هذا الموسم بناء على كفاءاتهم وانجازاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات من خلال منصة (كفو).

وعبرت عن سعادة فريق (كفو) بمشاركة الجميع والتطوع في الملتقى من خلال التقديم على الرابط الموجود في صفحته على الانستغرام حيث سيتم متابعة المتقدمين من خلال الموقع والتواصل معهم.

يذكر ان مشروع (كفو) التابع للديوان الأميري هو المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.

