وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة سفراء دول الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، والمملكة المغربية لدى الكويت.

ورحب الخالد، بالسفراء وتبادل معهم الأحاديث الودية ووجهات النظر في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمناً «رؤاهم التي تدفع في اتجاه تطوير التعاون المتبادل مع الكويت إلى آفاقٍ أرحب». من جانبه، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمدون داداه «متانة العلاقات الموريتانية- الكويتية»، معرباً عن «رغبته في دفع أُطر التعاون المشترك بين الطرفين»، وموجهاً «شكره وتقديره لمعالي المحافظ الخالد، لما لمسه من حفاوة الاستقبال».

وكذلك أكد سفير الجمهورية اليمنية د. علي منصور بن سفاع، «قوة العلاقات اليمنية- الكويتية»، آملاً «دفع التعاون المشترك بين الطرفين»، ومعرباً عن «خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لمسها خلال لقائه مع معالي المحافظ الخالد».

وقال سفير المملكة المغربية جعفر علج حكيم، إن «العلاقات المغربية- الكويتية تتسم بعمق جذورها عبر التاريخ وتتمتع بأواصر الإخوة والمحبة منذ القدم»، آملاً «تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة».

