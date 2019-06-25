وطن النهار

عمان- «كونا»: أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز امس عمق العلاقات «الأخوية» مع الكويت مشيرا إلى أن عقد الملتقى الإعلامي الكويتي - الأردني في عمان «يترجم» أواصر التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ذلك جاء خلال استقبال الرزاز للوفود الكويتية المشاركة في الملتقى الإعلامي الكويتي- الأردني الذي بدأت فعالياته أول من أمس الأحد بعقد ندوات متخصصة لبحث التحديات أمام الموضوعات المطروحة وسبل مواجهتها.

ونقلت الوكالة عن الرزاز إشادته بالعلاقات الكويتية واعتبرها «نموذجا» للعلاقات العربية في المجالات كافة مؤكدا الحرص على تطوير افاق التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين وتجسيدا للعلاقة الأخوية «الوطيدة» بين القيادتين السياسيتين.

وأعرب عن ترحيبه بعقد الملتقى الاعلامي الكويتي - الاردني في عمان والذي يشكل تجربة متقدمة من حيث حظوة الاعلام بهامش واسع من الحريات لدى البلدين.

ولفت إلى القواسم المشتركة التي تجمع الاردن والكويت وفي مقدمتها الثقافة السياسية والتعامل بعقلانية وتغليب لغة الحوار مع القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والعمل على بناء جسور الثقة والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك.

ووفق الوكالة فقد ثمن اعضاء الوفد الحرص الأردني على انجاح عقد الملتقى الاعلامي الكويتي - الأردني وترسيخ تجربته الفاعلة في تعزيز العلاقات الاعلامية والثقافية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى البلدين.

وأشادوا بالمساهمة الكبرى التي قدمتها الكوادر البشرية الاردنية في مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها الكويت.

وحضر اللقاء مع الرزاز وزيرة الاعلام الأردنية جمانة غنيمات والامين العام للملتقى منصور العجمي ورؤساء الوفود المشاركة في الملتقى وهي مكتب الشهيد في الديوان الاميري ووزارتا الدفاع والداخلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للاوقاف وبلدية الكويت.

واختتم الملتقى أعماله أمس الاثنين بعقد ندوتين ثقافية بعنوان (الثقافة العربية بين الخصوصية والعولمة) وفنية بعنوان (الدراما العربية وقضايا الأمة) بمشاركة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي الدكتور عيسى الانصاري والفنان الكويتي سعد الفرج.

