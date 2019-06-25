وطن النهار

القاهرة- «كونا»: اشاد وزير التخطيط والتنمية في بنين عبدالله بيوتشاني امس الاثنين بالنظرة الانسانية البعيدة المدى التي يتمتع بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بشأن احتياجات الشعوب الافريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بيوتشاني مع مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان والوفد المرافق بحضور سفير الكويت لدى بنين فيصل المسيليم.

ونقل السفير المشعان في تصريح لـ «كونا» عن الوزير بيوتشاني قوله ان نظرة سمو امير البلاد الانسانية امر غير بعيد عن سموه واستحق بها تكريم الامم المتحدة التي لقبته بأمير الانسانية.

واكد ان حكومة بنين تثمن عاليا الدور التعليمي والثقافي الذي تقوم به الكويت في اشارة الى المنح الدراسية التي تقدمها لطلبة بنين الدارسين فيها.

واستعرض اللقاء المشروعات الحيوية التي قام بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هناك وعددها 14 مشروعا شملت قطاعات عديدة منها الطرق والمستشفيات والمياه والكهرباء وبلغت قيمة القروض المقدمة لها نحو 130 مليون دولار اميركي.

واضاف ان الوزير بيوتشاني اشاد في هذا الصدد بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق الكويتي منذ بداية نشاطه في بنين عام 1984 والمشروعات الحيوية التي يتبناها، مؤكدا ان هذا الدور «يلمسه جميع المواطنين»، كما اشاد بدور الجمعيات الخيرية الكويتية وما تقوم به من مشروعات حازت تقدير حكومة بلاده وشعبها.

